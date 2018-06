St. Moritz (dpa) - Maria Höfl-Riesch hat in der Super-Kombination von St. Moritz Chancen auf ihren 25. Sieg im alpinen Ski-Weltcup. Die Doppel-Olympiasiegerin lag nach dem Super-G nur fünf Hundertstelsekunden hinter der Slowenin Tina Maze auf Rang drei.

Zweite vor dem Slalom war Lara Gut aus der Schweiz. Auch Lena Dürr darf sich als Elfte Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen, Veronique Hronek fuhr auf Rang 15.

«Es ist super, wenn es mit einem nicht so guten Gefühl für vorne reicht», meinte Höfl-Riesch, die bei schlechten Sichtbedingungen vor der viertplatzierten Lindsey Vonn aus den USA lag. «In ein paar Minuten war es wirklich finster, dementsprechend fühlt man sich dann auch nicht so gut beim Fahren.» Während des Auftritts von Dürr schien hingegen bei minus zwölf Grad die Sonne auf die Engiadina-Strecke. «Ich wollte eigentlich eine richtig runde Linie fahren und einfach alles auf Zug, das ist nicht ganz so gelungen», sagte sie.

Gina Stechert wurde 37. und wollte auf den Slalom verzichten. «Das lasse ich, weil mir im Slalom das Knie eh nicht so gut tut, das bringt eh nichts mehr», sagte die Speedspezialistin, die nach eigenen Angaben auch beim Super-G am Samstag nicht teilnimmt. «Da die Lena deutlich vor mir war, wird sie im Super-G starten.»