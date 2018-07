Rom (SID) - Die Führung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees in Europa EOC hat sich für die Einführung von Europaspielen ausgesprochen. "Es besteht großes Interesse in Europa. Also lasst es uns tun, lasst es uns angehen", sagte EOC-Präsident Patrick Hickey bei der 41. Generalversammlung in Rom. Die erste Auflage könnte 2015 stattfinden, als aussichtsreichster Kandidat für die Premiere gilt Aserbaidschans Hauptstadt Baku. Die finale Entscheidung soll am Samstag fallen.

Im deutschen Sport hatte sich bereits Widerstand gegen die Einführung eines Äquivalents zu den bekannten Asien- oder Panmerikanischen Spielen formiert. "Die Spitzenverbände des DOSB haben sich zu Europaspielen im vergangenen Dezember ablehnend geäußert", hatte Christian Klaue, der Pressesprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes, erklärt. Auch der europäische Leichtathletik-Verband EAA hat sich gegen eine Teilnahme seiner Mitglieder ausgesprochen.