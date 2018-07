Doha (dpa) - Auf der Zielgeraden des UN-Klimagipfels ist das meiste noch offen. So wie es aussieht, werden zentrale Streitpunkte wohl ein weiteres Mal auf die lange Bank geschoben. Bundesumweltminister Peter Altmaier zweifelt am Sinn der Megakonferenz.

Altmaier befürchtet eine Vertagung zentraler Punkte. «Ich bedauere, dass es wahrscheinlich in zwei Bereichen, nämlich bei Finanzen und Reduzierung der Treibhausgase, nicht schon jetzt zu verbindlichen Zahlen kommen wird», sagte Altmaier am Freitag in Katars Hauptstadt. Angesichts der dürftigen Ergebnisse nach zwei Wochen Verhandlungen zweifelte der CDU-Politiker offen den Sinn solcher Mammutkonferenzen mit Tausenden Teilnehmern an.

«Wir kämpfen bis zur letzten Minute um Fortschritte», sagte Altmaier. Für neue Klimaschutzzusagen werde man aber «möglicherweise noch ein oder zwei Konferenzen brauchen». Dennoch rechnete er mit langwierigen Verhandlungen, womöglich bis in den Samstag hinein. «Deshalb habe ich mir schon ein kleines Kissen mitgebracht. Ich glaube aber nicht, dass ich Zeit haben werde, es zu benutzen.»

Trotz der mageren Fortschritte wollte er nicht von einem Scheitern sprechen: «Es zeichnet sich ab, dass wir eine Verlängerung des Kyoto-Protokolls bekommen. Das ist zunächst einmal ein ganz wichtiges Signal der Bereitschaft der Europäer und einiger anderer Länder.»

Bei einer zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls wollen aber nur noch Staaten mitmachen, die zusammen 15 Prozent der globalen Emissionen verursachen. Umstritten ist, was die anderen Staaten in der Zeit bis 2020 beisteuern - erst dann soll es einen Weltklimavertrag mit festen Minderungsvorgaben für alle geben.

Altmaier sprach von einem Zwischenerfolg. «Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, auch innerhalb der EU in den nächsten Monaten unser Klimaziel so anzupassen, dass daraus eine ehrgeizige Politik erkennbar wird», sagte der Minister. Aus seiner Sicht sei das eine Minderung klimaschädlicher CO2-Emissionen um 30 Prozent bis 2020, anstelle des von der EU eingebrachten Minus von 20 Prozent gegenüber 1990. «Dafür werde ich mich weiterhin einsetzen, nicht nur in Doha, sondern auch über Doha hinaus.» In Deutschland sperrt sich allerdings der Koalitionspartner FDP, auf EU-Ebene besonders Polen.

Die EU-Unterhändler hätten in den vergangenen Tagen viel Zeit darauf verwandt, zu gemeinsamen Positionen zu kommen, sagte Altmaier. «Das ist ein Wert an sich, dass Europa nicht auseinanderfällt.» So sei etwa beim Streit um ungenutzte Emissionsrechte ein Kompromiss in der EU gefunden worden.

Länder wie Polen, die in den vergangenen Jahren weniger CO2 in die Luft gepustet haben, als sie nach dem Kyoto-Protokoll gedurft hätten, wollen ihre überschüssige «heiße Luft» als CO2-Gutschriften für die Zeit nach 2013 behalten. Der neue Kompromiss sehe vor, dass sie diese Rechte zu Hause anrechnen dürfen. Für den Verkauf an andere Länder gebe es dagegen Restriktionen.

Altmaier kritisierte, dass 194 Staaten in zweiwöchigen Verhandlungen bis Freitag noch keine greifbaren Ergebnisse hervorgebracht hätten. «Ich halte solche Megakonferenzen nicht für überflüssig, aber ich halte sie für dringend erneuerungs- und ergänzungsbedürftig», betonte Altmaier. Der Minister will Anfang 2013 einen Club der Energiewendestaaten gründen. Derzeit hätten bereits 118 Länder eigene nationale Ziele zum Einsatz erneuerbarer Energien.

So eine Allianz könnte ein reizvolles Modell sein, sagte Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer der Organisation Germanwatch. «Bisher habe ich aber das Gefühl, dass es wieder nur ein Talkclub wird und nicht ein Club, der wirklich weltweit Akzente setzen kann.»

Altmaier sagte, die Größe der Konferenz sei nicht der einzige Grund für mangelnde Fortschritte. «Einige Staaten sind hergekommen mit einem sehr begrenzten Ambitionsniveau», kritisierte er. «Deshalb fehlt es uns zum Teil auch an Partnern.» China und die USA seien nach Regierungswechsel und Wahlen «im Augenblick wenig manövrierfähig». Das wirke sich auf den Gang der Dinge in Doha aus. «Ich hätte mir gewünscht, dass Länder wie die Vereinigten Staaten beispielsweise mit deutlicheren Maßnahmen vorangegangen wären.»

Für Kritik sorgte Altmaiers Auftreten in Doha bei Umweltschützern und Grünen, die ihm vorwarfen, sich nicht energisch genug für höhere Klimaschutzziele einzusetzen. «Warum hat er zu Hause dicke Backen gemacht und liefert hier nur heiße Luft?», sagte die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur in Doha.

Infos UN-Klimakonferenz