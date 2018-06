Sotschi (SID) - Die ehemaligen Eistanz-Weltmeister Meryl Davis und Charlie White aus den USA haben beim Grand Prix in Sotschi nach dem Kurztanz die Führung übernommen. Im Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2014 geht bei den Frauen Mao Asada aus Japan als Führende in die Kür am Samstag, bei den Männern liegt ihr Landsmann Daisuke Takahashi vorn. Im Paarlauf dominierten die Europameister Tatjana Wolossoschar/Maxim Trankow aus Russland. Deutsche Läufer sind in Sotschi nicht am Start.