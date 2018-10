Manama (AFP) Die im November gebildete oppositionelle Syrische Nationale Koalition will nach Angaben ihres Generalsekretärs einen Militärrat zur Koordinierung der Kampfeinheiten in Syrien bilden. Die Opposition werde die Bildung dieses Obersten Militärrats in Kürze ankündigen, sagte Mustapha Sabbagh am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Dies solle noch vor dem am kommenden Mittwoch in Marrakesch stattfindenden Treffen der Freunde Syriens geschehen, fügte er hinzu und sprach von einer "sehr wichtigen Initiative zur Vereinigung der Militäraktionen" in Syrien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.