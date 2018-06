Köln (SID) - Die EWE Baskets Oldenburg haben im Verfolgerrennen der Basketball-Bundesliga die Ausrutscher der Konkurrenz genutzt und vorerst den dritten Platz erobert. Am 11. Spieltag gewannen die Niedersachsen gegen die Frankfurt Skyliners 63:61 (31:28) und profitierten von den Niederlagen des TBB Trier und der Artland Dragons.

Die Trierer mussten sich überraschend bei den Neckar Riesen Ludwigsburg 60:71 (29:33) geschlagen geben. Ludwigsburg hatte zuletzt fünf Spiele in Folge verloren. Die Dragons aus Quakenbrück, Halbfinalist der Vorsaison, gingen beim Mitteldeutschen BC in die Verlängerung, unterlagen letztlich aber 83:87 (44:34, 74:74). Das Team aus Weißenfels feierte dagegen den dritten Sieg in Serie und spielte sich weiter aus dem Tabellenkeller.

Im Kampf um die hinteren Play-off-Plätze setzten sich zudem die Walter Tigers Tübingen gegen die Eisbären Bremerhaven 83:72 (43:33) durch.

In Oldenburg lieferten sich die Baskets bis zur Schlusssirene ein enges Duell mit Frankfurt, Adam Chubb (13 Punkte), Ronald Burrell (11) und Julius Jenkins (10) trugen als beste Werfer entscheidend zum wichtigen Sieg bei. Für Frankfurt war Zachery Peacock (17) der erfolgreichste Punktesammler.