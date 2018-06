Rangun (AFP) Nach der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten gegen ein geplantes Bergwerk im Norden Birmas hat sich die Regierung bei den betroffenen Mönchen entschuldigt. Der Minister für religiöse Angelegenheiten, Myint Maung, sagte nach Angaben der Zeitung "New Light of Myanmar" vom Samstag, der Vorfall bei der Kupfermine in Monywa erfülle die Regierung mit "großem Kummer".

