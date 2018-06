Frankfurt/Main (AFP) Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, ist von einem baldigen Ende der syrischen Führung um Präsident Baschar al-Assad überzeugt. "Das Regime wird nicht überleben", sagte Schindler in einem am Samstag vorab veröffentlichten Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS"). "Es mehren sich die Anzeichen, dass das Regime in Damaskus sich in seiner Endphase befindet", sagte Schindler.

