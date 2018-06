Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder hat deutsche Waffenlieferungen an Saudi-Arabien gegen Kritik verteidigt. In dem Land gebe es "in der Tat keine Religionsfreiheit und antisemitische Tendenzen", räumte Kauder in der "Welt am Sonntag" ein. Das Land spiele in der Region aber "eine wichtige Rolle als Gegengewicht zum Iran". "Es ist eine bittere Ironie: Die Saudis mögen selbst judenfeindlich sein, aber sie sorgen auch dafür, dass der Iran die Juden nicht ins Meer treiben kann."

