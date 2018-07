Doha (AFP) Nach neuen, stundenlangen Beratungen unterschiedlicher Gruppen hinter verschlossenen Türen hat sich auf der UN-Klimakonferenz in Doha am Samstag eine Lösung abgezeichnet. In einer informellen Plenarsitzung wurde am Nachmittag kein Widerspruch gegen Kompromissvorschläge der katarischen Präsidentschaft erhoben. Zuvor hatte Konferenzpräsident Abdullah bin Hamad Al-Attijah an die Delegierten appelliert, die Vorschläge zu akzeptieren, wenn die Konferenz nicht scheitern solle.

