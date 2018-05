Daressalam (AFP) Ugandas Präsident Yoweri Museveni hat die UN-Truppe in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) angesichts der militärischen Erfolge der Rebellenmiliz M23 als "Schande" bezeichnet. "Das ist eine Art Militärtourismus", sagte Museveni über den Einsatz am Samstag bei einem Gipfeltreffen der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC) in Daressalam in Tansania.

