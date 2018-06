Wellington (dpa) - In Neuseeland hat es ein Erdbeben der Stärke 5,8 gegeben. Das Beben habe viele Menschen aus dem Schlaf gerissen. Über Verletzte oder Schäden sei aber zunächst nichts bekannt. Nationalen Behörden zufolge lag das Zentrum der Erschütterung auf der Nordinsel, 20 Kilometer südöstlich von Tokoroa. Neuseeland liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. Im vergangenen Jahr waren in der Stadt Christchurch 185 Menschen bei einem Beben ums Leben gekommen, das weite Teile der Innenstadt zerstörte.

