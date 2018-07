Bobigny (AFP) In einem Pariser Vorort hat ein Lkw-Fahrer mit einem todesmutigen Manöver zwei Diebe gestoppt. Als der Mann von seinem Hotelzimmer in Villemomble aus Diebe an der Laderampe seines Lastwagens entdeckt habe, sei er nach draußen gerannt und habe sich auf das Dach des Kleintransporters geworfen, teilte die Polizei am Samstag mit.

