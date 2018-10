Berlin (dpa) - Bayern München zieht in der Fußball-Bundesliga immer weiter davon. Die Mannschaft feierte beim 2:0 in Augsburg bereits ihren 13. Saisonsieg und liegt damit jetzt schon 14 Punkte vor Titelverteidiger Borussia Dortmund. Der Meister verlor zu Hause mit 2:3 gegen den VfL Wolfsburg. Der VfB Stuttgart zog durch einen 3:1-Sieg gegen den FC Schalke 04 mit den Königsblauen nach Punkten gleich. Der 1. FC Nürnberg verschaffte sich durch das 2:0 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf wieder mehr Luft zu den Abstiegsrängen. Schlusslicht Greuther Fürth kassierte beim 0:1 in Freiburg die zehnte Saisonniederlage.

