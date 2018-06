Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat im Kampf um die nationalen Spitzenplätze in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Nach dem 2:3 (1:2) gegen den VfL Wolfsburg gerät beim deutschen Fußball-Meister die avisierte Rückkehr in die Königsklasse mehr und mehr in Gefahr.

Begünstigt durch eine Elfmeter-Fehlentscheidung und die folgende Rote Karte für den Dortmunder Marcel Schmelzer (35.) sicherten sich die Gäste vor 80 000 Zuschauern nach Toren von Diego (36./Handelfmeter), Naldo (41.) und Bas Dost (73.) den Sieg. Marco Reus (6.) und Jakub Blaszczykowski (61./Foulelfmeter) trafen für den Titelverteidiger.

Schiedsrichter Wolfgang Stark brachte die zunächst stark aufspielende Borussia fast im Alleingang aus dem Tritt. Nach einem Schuss des Wolfsburger Mittelstürmers Dost klärte BVB-Außenverteidiger Schmelzer auf der Linie. Die Rettungsaktion mit dem Knie und den folgenden Kontakt des Balles mit der Hand wertete der Unparteiische jedoch als Handspiel und entschied auf Elfmeter und Rot gegen den Nationalspieler. Diese Chance ließ sich Strafstoßschütze Diego nicht entgehen und brachte sein Team mit dem 1:1 zurück ins Spiel.

Die Aufregung hatte sich noch nicht gelegt, da schlugen die «Wölfe» ein weiteres Mal zu. Eine Flanke von Diego beförderte Naldo per Volleyschuss von der Strafraumgrenze in das Tor und bescherte den Wolfsburgern damit die schmeichelhafte 2:1-Führung.

Dabei hatte es in der ersten halben Stunde nach einem Heimsieg für den BVB ausgesehen. Auch ohne Kapitän Sebastian Kehl und Sven Bender kontrollierte der Doublegewinner die Partie und nutzte gleich die erste Chance: Ein als Flanke gedachter Freistoß von Reus senkte sich über den Kopf von Torjäger Robert Lewandowski hinweg ins Tor.

Diese frühe Führung verschaffte Sicherheit: Von Minute zu Minute erhöhte der BVB den Druck und war bei Möglichkeiten von Lewandowski (10.) und Mario Götze (19.) dem zweiten Treffer nahe. Stattdessen trafen die Wolfsburger und sorgten bei den Borussen in der Halbzeit für reichlich Frust.

Den bekamen die Gäste nach Wiederanpfiff zu spüren. Wütend berannte Dortmund das gegnerische Tor und wurde für dieses Engagement belohnt. Wieder einmal stand Referee Stark in der Diskussion, als er bei einem angeblichen Foul an Lewandowski auf Elfmeter entschied. Blaszczykowski verwandelte den Strafstoß, konnte sich aber nicht lange über den Ausgleich freuen. Einen mustergültigen Konter schloss Dost nach Zuspiel von Diego sicher ab und sorgte damit für den vierten Auswärtssieg der Wolfsburger.