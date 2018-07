Köln (SID) - Der VfL Osnabrück und der Karlsruher SC marschieren scheinbar unaufhaltsam der 2. Fußball-Bundesliga entgegen. Der finanziell angeschlagene Tabellenführer Osnabrück (44 Punkte) besiegte am 21. Spieltag den 1. FC Saarbrücken mit 3:0 (0:0) und blieb damit zum zwölften Mal in Folge ungeschlagen. Gleiches gilt für Zweitliga-Absteiger Karlsruhe (40), der beim 2:0 (1:0) beim Halleschen FC sogar den neunten Sieg in Folge feierte. Dadurch verbesserte sich der KSC vorübergend auf Rang zwei, allerdings könnte Preußen Münster (39) mit einem Sieg am Sonntag beim Karlsruher SC wieder vorbeiziehen.

Während nach dem Wintereinbruch in Deutschland insgesamt fünf Spiele ausfielen, hielt auch Arminia Bielefeld (39) im Aufstiegskampf dank großer Moral Kurs. Der langjährige Bundesligist gewann das Westfalen-Derby gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (1:2). Ebenfalls 39 Punkte hat die SpVgg Unterhaching nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg bei Hansa Rostock auf dem Konto. Für die Mecklenburger (30) könnte die Niederlage das Ende der Aufstiegsträume bedeuten.

In Osnabrück taten sich die Gastgeber gegen die zunächst gute Saarbrücker Defensive eine Halbzeit lang schwer. Drei Tore innerhalb von sechs Minuten durch Timo Beermann (49./51.) und Sebastian Neumann (54.) stellten die Weichen dann auf Sieg.

Karlsruhe war durch den künftigen Hamburger Hakan Çalhanoglu früh in Führung gegangen (12.), Koen van der Biezen legte nach (55.).

Die Arminia lag nach einer halben Stunde bereits mit 0:2 durch Tore von Jonas Hofmann (12.) und Bálint Bajner (29.) zurück. Nach dem Anschlusstreffer von Johannes Rahn vor der Pause (35.) wurde Torjäger Fabian Klos mit einem Doppelpack (69./74.) zum Matchwinner. Der frühere Wolfsburger führt nun mit 13 Toren alleine die Torschützenliste an. Christian Müller sorgte für den Schlusspunkt (81.).

Hachings Sieg an der Ostsee sicherte Andreas Voglsammer mit seinem Treffer zwei Minuten vor dem Ende.