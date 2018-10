Sydney (AFP) Die für einen Telefonstreich in Kates Londoner Krankenhaus verantwortlichen Radiomoderatoren haben sich schockiert über den Tod der Krankenschwester gezeigt, die ihnen Auskunft über den Zustand der Herzogin gegeben hatte. Mel Greig und Michael Christian seien "zutiefst schockiert" über den Tod von Jacintha Saldanha, teilten das Medienunternehmen SCA und der Sender 2Day FM aus Sydney am Samstag auf der Facebook-Seite des Senders mit. Die Moderatoren würden "aus Respekt für das, was nur als Tragödie bezeichnet werden kann, bis auf weiteres nicht mehr die Radiosendung moderieren".

