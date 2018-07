Köln (SID) - Das Überraschungsteam HSG Wetzlar hat in der Verfolgergruppe der Handball-Bundesliga nachgelegt. Beim TuS N-Lübbecke kamen die Hessen am 15. Spieltag zu einem mühsamen 30:29 (18:13)-Erfolg und zogen als Viertplatzierte mit den am Mittwoch siegreichen Füchse Berlin nach Punkten gleich (22:8).

Derweil musste der VfL Gummersbach im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Gegen den SC Magdeburg kassierten die Rheinländer eine 24:37 (10:20)-Schlappe und die siebte Pflichtspielniederlage in Folge. In der Tabelle rutschte Gummersbach auf Rang 15 ab, Magedeburg ist nach dem achten Saisonsieg weiter Neunter.

Frisch Auf Göppingen steckt weiterhin im Tabellenmittelfeld fest. Der EHF-Pokalsieger unterlag der TSV Hannover-Burgdorf 28:31 (13:17). Hannover kletterte dagegen auf Rang sechs.