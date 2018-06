Rom (AFP) Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi hat am Samstag offiziell seine erneute Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten bestätigt. "Ich trete an, um zu gewinnen", sagte Berlusconi vor einigen Journalisten in Milanello in der Nähe von Mailand. Am Mittwoch hatte er bereits erklärt, aus den eigenen Reihen werde er immer wieder gedrängt, doch noch einmal anzutreten. Er fühle sich berufen, "Italien vor dem Abgrund" zu retten. Die nächste Parlamentswahl soll im Frühjahr 2013 stattfinden.

