Madrid (dpa) - Die spanische Polizei hat im Kampf gegen Kinderpornografie Dutzende Menschen festgenommen. Im Rahmen einer internationalen Operation wurden in 14 spanischen Städten 28 Menschen gefasst, wie die nationale Polizeidirektion in Madrid mitteilte. Gegen weitere zehn Personen wurden Ermittlungen eingeleitet. Bei der Operation «Schwert» rettete die Polizei in Madrid und Alicante laut einem Bericht der spanischen Nachrichtenagentur Efe 19 Jungen aus den Händen des Pornografie-Rings. Die Jungen stammen aus Deutschland, Rumänien und der Ukraine.

