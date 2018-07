1899 Hoffenheim verliert nach Trainerwechsel auch in Hamburg

Hamburg (dpa) - Die sportliche Krise bei 1899 Hoffenheim setzt sich auch nach der Trennung von Trainer Markus Babbel fort. Mit dem 0:2 beim Hamburger SV verlor der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga am Freitag zum fünften Mal nacheinander. Auf der Bank saß dabei erstmals der bisherige U 23-Coach Frank Kramer. Die Tore für die Hamburger erzielte der Lette Artjoms Rudnevs in der 27. und 74. Minute. Der HSV steht nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien mit 24 Zählern vorläufig auf Platz sechs.

Deutsche Handball-Frauen nach Zittersieg in EM-Hauptrunde

Novi Sad (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben durch einen Zittersieg bei der EM in Serbien die Hauptrunde erreicht. Im entscheidenden Vorrundenspiel gewann die Auswahl des Deutschen Handballbundes am Freitag in Novi Sad mit 17:16 gegen Kroatien. Damit verhinderte das Team von Bundestrainer Heine Jensen nach zuvor zwei Niederlagen das erneute Vorrunden-Aus. In der Hauptrunde ab Sonntag sind der Olympia-Zweite Montenegro, Russland und Rumänien die nächsten Kontrahenten. Vor rund 800 Zuschauern war Torhüterin Katja Schülke die überragende deutsche Spielerin, Natalie Augsburg warf vier Tore.

Lautern kommt nicht näher an Hertha ran - Pleite für Sandhausen

München (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat den Abstand zu den direkten Aufstiegsplätzen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht verkürzen können. Die Pfälzer kassierten zum Rückrundenauftakt am Freitagabend mit dem 0:2 beim 1. FC Union Berlin ihre zweite Saisonniederlage und rangieren weiterhin vier Punkte hinter dem Tabellenzweiten Hertha BSC. Der FSV Frankfurt wurde seiner Favoritenrolle gegen den Vorletzten SV Sandhausen durch einen 3:1-Sieg gerecht und sprang zumindest vorübergehend auf Rang sechs. Abstiegskandidat MSV Duisburg gewann beim VfR Aalen mit 1:0.

DFB-Präsident Niersbach plädiert für Respekt und Rücksicht

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Chef Wolfgang Niersbach hat sich entsetzt über den gewaltsamen Tod eines niederländischen Linienrichters geäußert und mehr Toleranz im Fußball angemahnt. In einem Offenen Brief an alle 25 641 Fußballvereine in Deutschland schrieb Niersbach am Freitag, was in den Niederlanden passiert sei, dürfe sich niemals auch nur ansatzweise wiederholen.

UEFA-Chef Platini: Keine Pläne zur Abschaffung der Europa League

Nyon (dpa) - UEFA-Präsident Michel Platini hat Überlegungen zur Abschaffung der Europa League dementiert. Der Chef der Europäischen Fußball-Union sagte am Freitag in Nyon, man müsse an alle 53 Verbände denken und sehen, wie man die Europa League stärken könne. Er habe nie gesagt, dass er die Europa League abschaffen wolle, betonte der Franzose. Man überprüfe im Moment lediglich die internationalen Wettbewerbe mit Blick auf mögliche Änderungen und Verbesserungen für den Zeitraum von 2015 bis 2018.

Rhein-Neckar Löwen wieder Bundesliga-Spitzenreiter

Leipzig (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben wieder die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Mannheimer gewannen am Freitagabend bei Schlusslicht TuSEM Essen ungefährdet mit 30:20. Durch den 14. Saisonsieg verdrängte das Team von Trainer Gudmundur Gudmundsen den THW Kiel zumindest vorübergehend auf den zweiten Rang. Kreisläufer Bjarte Myrhol warf als bester Schütze neun Tore für die Löwen.

DSV-Langläuferinnen Kolb und Herrmann Zweite im Teamsprint

Quebec (dpa) - Hanna Kolb und Denise Herrmann haben den deutschen Skilangläuferinnen überraschend den ersten Podestplatz im WM-Winter beschert. Das DSV-Duo belegte am Freitagabend beim Weltcup im kanadischen Quebec den zweiten Rang im Teamsprint. Nach 6 x 1,6 Kilometer lagen die beiden Sprint-Spezialistinnen nur 0,9 Sekunden hinter den USA mit Jessica Diggins und Kikkan Randall. Dritter wurde Norwegen mit Celine Brun-Lie und Maiken Caspersen Falla. Das deutsche Herren-Duo Daniel Heun und Josef Wenzl verpasste deutlich den Einzug ins Finale.

Bamberg-Basketballer verlieren in Euroleague - Top 16 noch möglich

Vilnius (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg steht in der Euroleague vor einem Endspiel um das Weiterkommen. Der Doublegewinner verlor am Freitag zwar 62:67 bei Lietuvos Rytas Vilnius. Trotz der siebten Niederlage im neunten Spiel ist der Einzug in die Top-16-Runde noch möglich. Nötig ist dafür ein Heimsieg über den punktgleichen direkten Kontrahent Partizan Belgrad. Auch Vilnius hat nun zweimal gewonnen und siebenmal verloren. Allerdings setzte sich Bamberg nach dem 84:78 im Hinspiel hauchdünn mit einem Punkt im direkten Vergleich gegen die Litauer durch.

Hamburg verdrängt Köln nach furiosem 7:1 von Rang zwei der DEL

Berlin (dpa) - Die Hamburg Freezers haben die Kölner Haie im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga deklassiert. Die Freezers verdrängten die Rheinländer am Freitag durch das furiose 7:1 von Platz zwei. Die Mannheimer Adler bleiben trotz der 0:2-Niederlage in Straubing Spitzenreiter, haben aber nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Hamburger. Meister Eisbären Berlin verlor bei den Iserlohn Roosters 3:4 nach Verlängerung. Die Krefeld Pinguine bauten durch das 6:3 ihre Siegesserie gegen Hannover auf sieben Erfolge aus.

Grotheer Dritter beim Skeleton-Weltcup

Winterberg (dpa) - Skeletonpilot Christopher Grotheer hat mit Rang drei beim Rennen in Winterberg sein bisher bestes Weltcup-Resultat erzielt. Der Athlet aus Wernigerode hatte 90 Hundertstelsekunden Rückstand auf den überragenden Letten Martins Dukurs. Der dreimalige Weltcupgesamtsieger und zweifache Weltmeister gewann am Freitag sein 20. Weltcup-Rennen. Zweiter wurde der Russe Alexander Tretjakow. Alexander Kröckel aus Oberhof landete auf Rang sechs vor dem Eisenacher Frank Rommel, der zuletzt Dukurs' Siegesserie mit einem Erfolg in Whistler unterbrochen hatte.

Paarläufer Savchenko/Szolkowy führen in Dortmund

Dortmund (dpa) - Die viermaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy aus Chemnitz führen nach einem fehlerfreien und dynamischen Kurzprogramm die NRW-Trophy in Dortmund an. Die Sachsen hatten sich nicht für das ebenfalls an diesem Wochenende stattfindende Grand-Prix-Finale der Eiskunstläufer im Olympia-Ort Sotschi qualifiziert. Wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung von Savchenko hatten sie ihren zweiten Grand Prix in Paris absagen müssen.