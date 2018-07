Hannover (dpa) - Der SPD-Vorstand will heute in Hannover die Wahl des Kanzlerkandidaten vorbereiten. Einziger Bewerber ist der frühere Finanzminister Peer Steinbrück. Bei der vorbereitenden Sitzung wird über eine Resolution mit Kernpunkten beraten, mit denen die SPD in den Wahlkampf ziehen will. Dazu gehören Forderungen nach einem Mindestlohn und einer Mindestrente, um gegen Altersarmut und eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft vorzugehen. Am Sonntag wählen die Delegierten den Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.