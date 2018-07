St. Moritz (dpa) - Maria Höfl-Riesch hat beim Super-G in St. Moritz Rang fünf belegt. «Natürlich erhoffe ich mir mehr, aber es muss halt auch alles zusammenpassen, dass es für ganz vorne reicht», meinte die 28-Jährige, die bei ihrer Fahrt mit starkem Wind zu kämpfen hatte.

Auf Siegerin Lindsey Vonn hatte sie 1,31 Sekunden Rückstand, die Amerikanerin feierte ihren insgesamt 57. Weltcuperfolg und schon den vierten in dieser Saison.

Viktoria Rebensburg schaffte als Sechste ihr zweitbestes Disziplin-Resultat nach dem Super-G-Sieg in Schladming im März. Tina Maze aus Slowenien kam auf Rang zwei, Dritte wurde Julia Mancuso aus den USA. Veronique Hronek erreichte mit Rang zwölf das zweitbeste Resultat ihrer Weltcup-Karriere, Lena Dürr komplettierte die gute Bilanz der deutschen Damen in der Schweiz und fuhr in ihrem ersten Super-G auf Platz 13.