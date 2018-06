Stuttgart (SID) - Der frühere Bundespräsident Horst Köhler hat dem Deutschen Sportabzeichen zu dessen 100. Geburtstag höchste Anerkennung gezollt. "Was 1913 mit einer Idee aus Schweden begann, ist inzwischen ein deutscher Exportartikel in 68 Länder geworden", erklärte das einstige Staatsoberhaupt am Samstag in seiner Festrede zum Jubiläum des beliebten Sportordens bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Stuttgart.

Köhler bezeichnete das damals im Kaiserreich initiierte Sportabzeichen als "Maßstab für überdurchschnittliche Fitness. "Als ich 2004 ins Amt kam, hatte Richard von Weizsäcker schon mächtig vorlegt", meinte Köhler mit Blick auf seinen Amtsvorgänger, der den höchsten Sportorden der Republik gleich zehnmal in Gold erworben hatte.

"Das Sportabzeichen wurde in 100 Jahren rund 33 Millionen Mal abgelegt. Es ist eine der großen Erfolgsgeschichten des deutschen Sports", betonte DOSB-Präsident Thomas Bach den Stellenwert des Sportordens. Jährlich wird er von zwei Millionen Menschen in Deutschland angestrebt, doch die Bedingungen kann nur knapp die Hälfte aller Kandidaten erfüllen.

Ab 2013 erhält das Sportabzeichen einen zusätzlichen Leistungsaspekt. Künftig geht es wie bei Olympia stärker um Leistung, die - vor allem in den klassischen Sportarten Leichtathletik, Turnen, Radfahren und Schwimmen - mit Gold, Silber und Bronze belohnt wird. Wie bisher kann die höchste Stufe auch durch entsprechend viele Wiederholungen erklommen werden.