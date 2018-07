Seoul (AFP) Kurz vor seinem Auftritt in einer US-Show hat sich der südkoreanische Rapper Psy für einen antiamerikanischen Auftritt vor zehn Jahren entschuldigt. Es tue ihm leid, dass er mit seinen Worten verletzt habe, teilte der 34-Jährige am Samstag mit. Der Sänger, der derzeit die Charts mit seinem Song "Gangnam Style" stürmt, hatte 2002 aus Protest gegen die US-Militärpräsenz in Südkorea auf der Bühne ein Modell eines US-Panzers zerschmettert.

