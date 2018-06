Wölfersheim/Gießen (dpa) - Die Zahl der Toten bei der Kollision zweier Kleinflugzeuge in Hessen hat sich auf acht erhöht. Darunter seien vier Kinder, teilte die Polizei mit.

Die Katastrophe hatte sich am Samstagnachmittag rund 30 Kilometer nördlich von Frankfurt nahe Wölfersheim ereignet. Bei einem der schwersten Flugzeug-Unglücke der vergangenen Jahre in Deutschland waren die beiden Maschinen nach der Kollision in der Luft abgestürzt. Zuerst hatte die Polizei von sieben Todesopfern gesprochen.

Nach Angaben von Sprecher Jörg Reinemer hatten vermutlich fünf Todesopfer in einem und drei im anderen Flugzeug gesessen. Die Kinder verteilten sich wohl auf beide Maschinen.