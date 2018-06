Washington (AFP) Die ägyptischen Behörden haben laut einem Pressebericht einen mutmaßlichen Extremistenführer festgenommen, der hinter dem Anschlag auf das US-Konsulat im libyschen Bengasi stehen soll. Die Zeitung "Wall Street Journal" berichtete am Freitag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, der Mann sei vergangene Woche festgenommen worden. Seine Gefolgsleute würden verdächtigt, an dem Anschlag auf das Konsulat in der ostlibyschen Stadt Bengasi beteiligt gewesen zu sein. Bei dem Angriff am 11. September waren vier US-Bürger getötet worden, darunter Botschafter Chris Stevens.

