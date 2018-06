New York (AFP) Die Rolling Stones mischen sich unter die Weltstars, die am kommenden Mittwoch bei einem Benefizkonzert zugunsten der Opfer des Wirbelsturms "Sandy" auftreten. Die britischen Altrocker spielen bei dem Konzert am 12.12.12 im New Yorker Madison Square Garden, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten.

