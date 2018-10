Berlin (dpa) - Wintereinbruch in Europa: Minusgrade lassen Deutschland bibbern, der Bundespräsident sitzt im verschneiten Zagreb fest und Russland erlebt den härtesten Winter seit Jahren.

Mit reichlich Schnee und eisigen Temperaturen hat der Winter in weiten Teilen Europas Einzug gehalten. Nachdem Tief «Karin» Deutschland am Freitag mit einer Schneedecke überzogen hatte, strich die Lufthansa am Frankfurter Flughafen bis Samstagmorgen rund 100 Flüge. In Kroatien verschob Bundespräsident Joachim Gauck seinen Rückflug von Zagreb nach Berlin. In Russland sprachen Behörden von dem härtesten Winter seit 20 Jahren. Für Sonntag sagten Meteorologen weitere Schneefälle voraus.

Der heftige Wintereinbruch bescherte Wintersportlern am Samstag mit viel Sonnenschein beste Bedingungen zum Rodeln, Skifahren oder Wandern. Tausende Besucher strömten am Wochenende in die Mittelgebirge, etwa im Harz, Hunsrück, Odenwald oder Taunus.

Am Frankfurter Flughafen entspannte sich die Lage am Samstag. «Alles läuft glatt», sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Zur Ankündigung weiterer Schneefälle für Sonntag meinte er: «Die Airlines werden kurzfristig entscheiden, wie sie reagieren.»

Dagegen wurde der Flughafen von Zagreb wegen Schneefalls und starker Windböen am Samstag zunächst komplett geschlossen. «Wir freuen uns auf ein Wochenende im Schnee», sagte Gauck im Scherz. Nach leichter Wetterbesserung wurde der Abflug dann jedoch für den Nachmittag in Aussicht gestellt.

Auch in Moskau fielen nach stundenlangem Schneefall und Eisregen auf den drei internationalen Flughäfen etliche Flüge aus. In der Metropole versuchten am Samstag etwa 7300 Arbeiter, die Wege von Glatteis und sieben Zentimetern Neuschnee zu befreien. «In diesem härtesten Winter seit 20 Jahren in Russland sind in Moskau bereits mindestens sechs Menschen erfroren», sagte ein Sprecher des Zivilschutzministeriums der Agentur Interfax. In Jakutsk im Fernen Osten des Landes wurden minus 29 Grad Celsius gemessen.

Auch in Deutschland fielen die Temperaturen in der Nacht zum Samstag vielerorts auf die kältesten Werte dieses Winters. In Pulheim/Brauweiler bei Köln sank das Thermometer dem Wetterdienst Meteomedia zufolge auf minus 14 Grad. In Sohland in der Oberlausitz meldete der Deutsche Wetterdienst sogar 22,3 Grad unter Null.

Unterdessen bat Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) um Nachsicht für die Bahn für winterbedingte Verspätungen. Die Bahn habe mit Weichenheizungen, Enteisungsanlagen und mehr Personal zum Schneeräumen vorgesorgt. «Bei schwersten Wetterlagen sind auch wir machtlos. Da braucht man ein wenig Demut vor der Natur,» sagte der Minister der Zeitschrift «Superillu».

