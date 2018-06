St. Moritz (SID) - Beim 57. Weltcupsieg der überragenden US-Amerikanerin Lindsey Vonn im alpinen Super-G in St. Moritz hat Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch das Podium erneut knapp verpasst. Einen Tag nach Rang vier in der Super-Kombination belegte die Partenkirchnerin auf der wegen schlechter Sicht und stärkerer Winde im oberen Bereich verkürzten Strecke mit einem Rückstand von 1,31 Sekunden auf Vonn den fünften Rang. Direkt dahinter landete Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg aus Kreuth.

Lindsey Vonn, die auch den ersten Saison-Super-G in Lake Louise für sich entschieden hatte, liegt mit 57 ersten Plätzen in der "ewigen" Bestenliste des Weltcups als Zweite nur noch fünf Siege hinter der Österreicherin Annemarie Moser-Pröll (62). Hinter Vonn belegte in St. Moritz die dreifache Saisonsiegerin Tina Maze aus Slowenien mit einem Rückstand von 0,37 Sekunden Platz zwei vor der US-Amerikanerin Julia Mancuso (+1,01). Veronique Hronek (Unterwössen/1,95) und Lena Dürr (Germering/1,96) komplettierten auf den Plätzen 12 und 13 das starke deutsche Teamergebnis.

Maze wäre mit einem Sieg erst die sechste Skirennläuferin überhaupt gewesen, die in allen Weltcup-Disziplinen gewonnen hätte. Dies hatten zuvor nur die Schwedinnen Pernilla Wiberg und Anja Pärson sowie die Kroatin Janica Kostelic, die Österreicherin Petra Kronberger und Vonn geschafft.