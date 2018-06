Winterberg (SID) - Anja Schneiderheinze hat den ersten Saisonsieg des deutschen Bobteams knapp verpasst. Die nach dem ersten Lauf noch knapp in Führung liegende 34-Jährige aus Erfurt belegte mit Anschieberin Stephanie Schneider (Meiningen) beim Heim-Weltcup in Winterberg nach einem schwächeren zweiten Durchgang den dritten Platz (+0,14). Den Sieg sicherte sich wie schon in den drei Saisonrennen zuvor die kanadische Olympiasiegerin Kaillie Humphries vor Elana Meyers aus den USA (+0,10).

"Im zweiten Lauf habe ich mir ein bisschen was versaut, aber ich bin dennoch glücklich. Das erste Mal in dieser Saison auf dem Podium - so kann es weitergehen", sagte Schneiderheinze. Ihre bislang beste Platzierung in diesem Winter war ein siebter Platz in Whistler gewesen.

Lokalmatadorin Sandra Kiriasis fiel auf ihrer Heimbahn im zweiten Durchgang vom fünften auf den neunten Rang (+0,38) zurück, weil sie wenige Meter nach dem Start mit ihrem Schlitten an die rechte Bande krachte. Einen Rang vor der Turin-Olympiasiegerin reihte sich Ex-Weltmeisterin Cathleen Martini (Oberbärenburg/+0,36) ein.