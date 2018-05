Berlin (dpa) - Bundesbauminister Peter Ramsauer hat an die Länder appelliert, mehr gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu tun. «Wir brauchen eine Renaissance des Wohnungsbaus insgesamt, und zwar durch mehr Bautätigkeit», sagte Ramsauer der «Rheinischen Post». Der Bund gebe den Ländern jedes Jahr 518 Millionen Euro für die soziale Wohnraumförderung. Beim Bau neuer Sozialwohnungen seien die Länder in der Pflicht. Einige Länder tun hier leider viel zu wenig. Wohnungsnot gebe es in Deutschland aber nicht. Der Mieterbund hatte kürzlich erklärt, in Deutschland fehlten 250 000 Wohnungen.

