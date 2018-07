Hannover (dpa) - Beim SPD-Parteitag in Hannover macht Steinbrück allen klar: Er will Kanzler werden, nicht noch einmal Minister unter Merkel. Auch den Ärger um seine Vortragshonorare blendet er in eindreiviertel Stunden Rede nicht aus. Der Saal dankt mit minutenlangem Beifall und einem Ergebnis von 93.5 Prozent.

