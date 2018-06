Kairo (AFP) Die ägyptische Opposition hat das geplante Referendum über einen umstrittenen Verfassungsentwurf abgelehnt und für Dienstag zu Protesten gegen die Volksabstimmung aufgerufen. "Wir erkennen den Verfassungsentwurf nicht an, denn er gibt nicht den Willen des ägyptischen Volkes wieder", sagte der Sprecher der Nationale Heilsfront, Sameh Atschur, am Sonntag in Kairo. Die Heilsfront ist die größte ägyptische Oppositionskraft, sie ist ein Bündnis liberaler und linker Parteien.

