Houston (SID) - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-off-Plätze eingefahren. Ohne ihren weiterhin verletzten Superstar Dirk Nowitzki gewann der Meister von 2011 im prestigeträchtigen texanischen Derby beim direkten Konkurrenten Houston Rockets mit 116:109. Mit zehn Siegen in 20 Saisonspielen belegen die Mavs Platz neun in der Western Conference, die vor ihnen liegenden Denver Nuggets und Minnesota Timberwolves haben ebenfalls die Hälfte ihre Begegnungen gewonnen.

Neuzugang O.J. Mayo war mit 40 Punkten wieder einmal Garant für den Erfolg der Mavericks. Vor allem im letzten Viertel trumpfte der 25-Jährige groß auf und verbuchte 16 Punkte. Tatkräftige Unterstützung erhielt Mayo allerdings vom deutschen Nationalcenter Chris Kaman, der auf 20 Zähler kam. Damit missglückte auch das Comeback von Houstons Trainer Kevin McHale, der nach dem Tod seiner Tochter am 24. November wieder auf die Bank der Rockets zurückgekehrt war.

An der Spitze im Westen thronen derweil weiterhin die San Antonio Spurs, die mit einem 132:102-Erfolg bei den Charlotte Bobcats bereits den 17. Saisonsieg feierten.

Im Osten hat unterdessen Meister Miami Heat nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Angeführt von seinen Superstars Dwyane Wade (26 Punkte) und LeBron James (24) besiegte der Titelaspirant die New Orleans Hornets mit 106:90. Mit 13 Siegen liegt Miami auf Platz zwei der Eastern Conference. Zudem gewann der sechsmalige Meister Chicago Bulls gegen Spitzenreiter New York Knicks mit 93:85.