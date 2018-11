Berlin (AFP) Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) hat die Beschlüsse der UN-Klimakonferenz von Doha als Durchbruch gefeiert. "Das 'Doha Climate Gateway' hat das Tor in die Zukunft des internationalen Klimaschutzes geöffnet", erklärte Altmaier am Sonntag. Sowohl in der Europäischen Union als auch international werde es künftig Gespräche über einen besseren Klimaschutz geben. Der Gipfel habe gezeigt, dass multilaterale Verhandlungen auch bei komplexen Themen vorankämen. Durch die verlängerte Gültigkeit des Protokolls von Kyoto würden auch in Zukunft völkerrechtlich verbindliche Regeln gelten.

