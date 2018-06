Berlin (AFP) Die SPD hat noch nicht endgültig entschieden, ob sie der Stationierung deutscher Patriot-Abwehrsysteme in der Türkei zustimmen wird. "Es gibt keinen Automatismus", sagte SPD-Fraktionsvize Gernot Erler dem Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel". Es würden noch "verbindliche Antworten" benötigt, bevor die SPD Ja sagen könne. Bisher gebe es nur Spekulationen über den Einsatz, es werde ein "eigenartiges Spiel" gespielt. Über das Mandat soll am kommenden Freitag beraten werden. In der Vergangenheit war bei der SPD Zustimmung zu dem Engagement der Bundeswehr signalisiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.