London (AFP) Der pakistanische Präsident Asif Ali Zardari hat die durch Taliban schwer verletzte Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai im Krankenhaus in Großbritannien besucht. Zardari traf nach Angaben des Queen-Elizabeth-Krankenhauses in Birmingham am Samstag auch die Angehörigen der 15-Jährigen sowie Klinikpersonal. Malala war im Oktober nach England ausgeflogen worden, um dort medizinisch behandelt zu werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.