Teheran (AFP) Iranische Grenzschützer haben bei einem Einsatz nahe der afghanischen Grenze eine Rekordmenge von fast elf Tonnen Opium beschlagnahmt. Dies sei die größte jemals seit der Revolution 1979 beschlagnahmte Menge an Drogen, sagte der Kommandeur der Grenzschützer, General Hossein Solfakari, am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur Mehr. Bei dem Einsatz in der südöstlichen Grenzprovinz Sistan und Balutschistan wurden demnach ein Schmuggler getötet und mehrere weitere verletzt. Wann genau der Einsatz stattfand, blieb unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.