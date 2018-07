Sydney (dpa) - Die australischen Radiomoderatoren, die nach dem Tod einer Londoner Krankenschwester in der Kritik stehen, wollen sich öffentlich äußern. Die beiden seien aber nach ihrem Scherzanruf, bei dem die Schwester fälschlicherweise annahm, die Queen persönlich sei am Apparat, am Boden zerstört. Sie befänden sich in intensiver Therapie, sagte ein Sprecher der Firma Southern Cross Austereo, dem der Radiosender 2DayFM gehört. Die Schwester, die den Anruf des Senders angenommen hatte, wurde am Freitag tot aufgefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.