Manila (AFP) Der Sturm "Bopha", der als Taifun hunderte Menschen im Süden der Philippinen getötet hat, ist in das Land zurückgekehrt. Der Tropensturm wütete am Sonntag im Norden des Landes und brachte heftigen Regen. Zivilschutzchef Benito Ramos sagte, es müsse mit Überschwemmungen gerechnet werden. "Er wird Regen bringen, nicht so viel Wind", sagte Ramos der Nachrichtenagentur AFP. "Wir rechnen mit Springfluten und Erdrutschen. Wir erwarten, dass tief liegende Gebiete erneut überschwemmt werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.