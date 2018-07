Moskau (dpa) - Nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan hat ein russischer Nachrichtensatellit seine geplante Erdumlaufbahn im ersten Anlauf verfehlt. Der Satellit habe sich aus noch ungeklärten Gründen zu früh von der Oberstufe getrennt, sagte ein Mitarbeiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos der Agentur Interfax. Die Flugleitzentrale versuche nun, den Himmelskörper mit Hilfe seiner Motoren noch in die richtige Position zu bringen. Erst im August waren durch einen technischen Defekt in der Oberstufe einer russischen Trägerrakete zwei Satelliten außer Kontrolle geraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.