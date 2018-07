St. Moritz (dpa) - Viktoria Rebensburg hat ihren neunten Weltcup-Sieg beim Riesenslalom in St. Moritz nur um 0,08 Sekunden verpasst. Hinter der Slowenin Tina Maze wurde die Kreutherin Zweite und erreichte in der Schweiz den zweiten Podestplatz der Saison. Dritte war am Ende Tessa Worley aus Frankreich. Maria Höfl-Riesch kam auf Platz neun, Lena Dürr war mit Rang 17 eine Position besser als Teamkollegin Veronika Staber.

