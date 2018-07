Nairobi (AFP) Truppen der Afrikanischen Union (AU) und der somalischen Armee haben die Stadt Jowhar von der Shebab-Miliz zurückerobert. Angehörige der radikalislamischen Miliz seien vor den anrückenden Truppen geflohen, so dass es kaum Kämpfe gegeben habe, sagte ein Sprecher der AU-Mission in Somalia (AMISOM) am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Sprecher der Shebab bestätigte den Rückzug aus der Stadt, die 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mogadischu an einer wichtigen Straße liegt. Die Miliz halte sich jedoch "in der Nähe" auf und werde die Truppen wieder vertreiben.

