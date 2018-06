Madrid (AFP) Rettungskräfte haben in der Meerenge von Gibraltar und vor der Küste Marokkos am Sonntag insgesamt 70 illegale Einwanderer aufgegriffen. In den spanischen Gewässern griffen die Einsatzkräfte ein Boot mit zehn aus Subsahara-Afrika stammenden Männern auf, die die spanische Küste erreichen wollten, wie ein Sprecher der Rettungskräfte sagte. Die meisten von ihnen seien unterkühlt gewesen. Die marokkanischen Behörden retteten demnach 60 Menschen aus sieben Schlauchbooten, darunter fünf Frauen und und fünf Kinder, die auf das spanische Festland flüchten wollten.

