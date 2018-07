Winterberg (SID) - Bobpilot Maximilian Arndt hat sich für seine Start-Panne im Zweier-Wettbewerb beim Heimweltcup in Winterberg rehabilitiert. Einen Tag nach seiner Disqualifikation im kleinen Schlitten wegen Frühstarts fuhr der Europameister aus Oberhof in der Königsdisziplin Vierer mit Wut im Bauch auf Platz zwei. Nach dem ersten Lauf hatte der 25-Jährige sogar noch knapp in Führung gelegen, im zweiten Durchgang musste er sich aber dem überragenden Russen Alexander Subkow um 0,19 Sekunden geschlagen geben. Dritter wurde der lettische Schnellstarter Oskars Melbardis (+0,35).

"Der Tag verlief wesentlich besser als gestern. Alexander war zu stark für uns, aber wir werden versuchen, ihn in den nächsten Rennen zu packen", sagte Arndt. Sein Fauxpas vom Samstag war halbwegs wieder vergessen. Der WM-Zweite und sein Anschieber Alexander Rödiger hatten am Start die rote Ampel übersehen. Bundestrainer Christoph Langen nahm seine Athleten aber in Schutz: "Sie trifft am wenigsten Schuld. Wir vom Betreuerstab müssen uns den Fehler anheften."

Rückkehrer Thomas Florschütz (Riesa), der die ersten drei Saisonrennen in Übersee wegen Trainingsrückstandes ausgelassen hatte, belegte wie schon im kleinen Schlitten den undankbaren vierten Platz (+0,40). Ex-Weltmeister Manuel Machata (Potsdam) enttäuschte als Neunter (+0,85).