Sotschi (SID) - Skispringerin Carina Vogt muss auch nach dem Wochenende in Sotschi weiter auf das erste Weltcup-Podium ihrer Karriere warten. Die 20-Jährige aus Degenfeld landete am Sonntag auf der neuen Olympiaschanze auf einem guten fünften Platz, nachdem sie tags zuvor auf Rang acht gesprungen war. Ein Kuriosum gab es an der Spitze: Weltmeisterin Daniela Iraschko (Österreich) musste sich ihren ersten Saisonsieg mit der punktgleichen Französin Coline Mattel (beide 231,1) teilen.

Vogt sprang auf der Normalschanze auf gute 96,5 und 92,0 m. Mit 215,8 Punkten war der Rückstand der deutschen Hoffnungsträgerin auf die Dritte Sara Takanashi (Japan/228,9) allerdings deutlich. Die 16 Jahre alte Takanashi übernahm trotz ihrer bislang schwächsten Saisonleistung die Führung im Gesamtweltcup, da Dauerrivalin und Titelverteidigerin Sarah Hendrickson (USA/212,1) nur auf Rang sieben landete.

Die übrigen deutschen Starterinnen hatten mit den vorderen Rängen nichts zu tun: Svenja Würth (Baiersbronn/198,1) und Katharina Althaus (Oberstdorf/197,1) belegten die Plätze 21 und 24. Erst gar nicht in den zweiten Durchgang schafften es Melanie Faißt (Baiersbronn), Juliane Seyfarth (Ruhla) und die ehemalige Vize-Weltmeisterin Ulrike Gräßler (Klingenthal).

Noch am Samstag hatten sich gleich sechs Deutsche in den Punkten platziert: Hinter der Achten Vogt schaffte es auch Würth als Zehnte in die Top 10. Seyfarth und Althaus teilten sich den 24. Rang, Gräßler und Faißt landeten auf den Rängen 27 und 29.