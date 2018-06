Nagano (SID) - Eisschnellläuferin Jenny Wolf hat am zweiten Wettkampftag in Nagano/Japan ihr bestes Ergebnis der Weltcupsaison erreicht, wartet in diesem Winter aber weiter auf den ersten Sieg auf internationaler Bühne. In der Olympiahalle der Spiele von 1998 lief die 33 Jahre alte Sprinterin aus Berlin in 37,91 Sekunden auf Rang zwei hinter der erneut überragenden Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa (Südkorea), die in 37,60 Sekunden ihren Bahnrekord vom Vortag um drei Hundertstel verbesserte.

"Zumindest ging der Plan auf. Ich habe den Lauf so gestaltet, wie ich ihn mir vorgenommmen hatte", sagte Wolf dem SID. Im Gegensatz zum vierten Platz am Samstag war die Ex-Weltmeisterin am Sonntag auf der Außenbahn gestartet: "Das war ganz gut. So konnte ich meine Gegnerin sehen und ein Gefühl für die Geschwindigkeit bekommen."

Im Gesamtweltcup liegt Wolf nach vier von zwölf Läufen mit 260 Punkten auf dem dritten Rang hinter Lee (400) und Heather Richardson aus den USA (275).