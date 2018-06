Paris/Helsinki (AFP) Der chinesische Technologiekonzern Huawei investiert in Finnland - der Heimat des kriselnden Handy-Herstellers Nokia - 70 Millionen Euro in den Aufbau eines neuen Entwicklungszentrums. In der Hauptstadt Helsinki soll zunächst Software für Smartphones und Tablet-Computer mit den Betriebssystemen Android und Windows Phone 8 entwickelt werden, wie Huawei am Montag mitteilte. Das "offene und innovative Umfeld in Finnland" sei für Huawei "ein idealer Ort", um Forschung und Entwicklung insbesondere mit Blick auf mobile Endgeräte zu stärken, erklärte der Konzern.

