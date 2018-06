Köln (AFP) Der deutsche Eigentümer der Internetpornografie-Plattform "YouPorn" ist in Belgien festgenommen worden. Fabian T. werde der Steuerhinterziehung verdächtigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Montag. Er bestätigte damit einen Bericht der "Welt". T. sei vergangene Woche aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Köln festgenommen worden. Am Dienstag vergangener Woche habe es zudem in Belgien und in Deutschland Durchsuchungen gegeben. T. befindet sich laut Staatsanwaltschaft derzeit noch in Belgien in Auslieferungshaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.